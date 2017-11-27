Суд приостановил деятельность ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок" на 15 дней

Сотрудники полиции прибыли на фестиваль и зафиксировали массовое скопление людей без средств индивидуальной защиты.

В четверг, 19 ноября, Октябрьский районный суд рассмотрел материалы об административном правонарушении по статье о "Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Так, в первый день кинопоказа, 12 ноября, организаторы не обеспечили социальную дистанцию между посетителями в фойе, на лестнице, в кинозале, не контролировали использование средств индивидуальной защиты, не обеззараживали воздух бактерицидными облучателями.

Защитники заявили, что состава правонарушения в действиях ООО нет, а также предоставили фотоснимки проведения термометрии и уборки, графики уборки и проветривания, подтверждающие покупку инфракрасного термометра и СИЗ документы. Однако представитель Роспотребнадзора уточнила, что на фестиваль пришли полицейские и зафиксировали массовое скопление людей без средств индивидуальной защиты.

Суд принял решение приостановить деятельность ООО "Международный кинофестиваль Бок о бок" на 15 суток с 12 ноября.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга сорвала кинопоказ ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок".

Фото: vk.com/bokobokfest