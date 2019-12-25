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Полиция Петербурга сорвала кинопоказ ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок"
Сегодня, 21:09
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smirenny

Полиция Петербурга сорвала кинопоказ ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок"

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Организаторы надеются, что кинопоказы все-таки состоятся.

Вечером в четверг, 12 ноября, в Петербурге должен был стартовать ЛГБТ+ кинофестиваль "Бок о бок". Однако показ киноленты пришлось отменить из-за нагрянувшей полиции и представителей Роспотребнадзора. 

Сотрудники правоохранительных органов пришли в пространство "Пальма" и, как сообщают организаторы, применяя физическую силу и грубую лексику, потребовали освободить помещение кинопоказа. По официальному заявлению специалисты пришли проверить соблюдение мер противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

Пока что мы рассчитываем продолжить проведение фестиваля и оффлайн-показов. Сегодняшняя запланированная творческая встреча с режиссером Филиппо Менегетти и актрисой Барбарой языковой состоится в онлайне

уточнили организаторы.

Ситуация со срывом фестиваля происходит не в первый раз, однако создатели "Бок о бок" все еще не понимают, для чего это делают, учитывая, что вход на кинопоказы строго с 18 лет. 

Недавно мы писали, что кинофестиваль "Бок о бок" проверяют петербургские полицейские. 

Фото:  vk.com/bokobokfest

Теги: бок о бок, кинофестиваль бок о бок, показ кино, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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