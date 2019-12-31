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Кинофестиваль "Бок о бок" проверяют петербургские полицейские
Сегодня, 22:32
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smirenny

Кинофестиваль "Бок о бок" проверяют петербургские полицейские

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По словам организаторов, проверяющие сами не понимают, что должны проверить.

В понедельник, 9 ноября, петербургский ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок" проверяет полиция, сообщила "Фонтанка".

Несмотря на то, что до мероприятия еще три дня (оно пройдет с 12 по 19 ноября), организаторов фестиваля вызвали на проверку в прокуратуру и полицию. Одна из учредителей фестиваля Гуля Султанова предположила, что жалобу подал депутат Госдумы Виталий Милонов и отметила, что "сами проверяющие говорят, что не понимают, что они делают". Представили ведомств получили объяснения и ответы на вопросы о допуске несовершеннолетних и соблюдения рекомендуемых ограничений по нераспространению коронавируса.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует театральный фестиваль "Грани".

Фото: vk.com/bokobokfest

Теги: бок о бок, виталий милонов, кинофестиваль бок о бок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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