В Петербурге стартует театральный фестиваль "Грани"

В этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате.

В понедельник, 9 ноября, в городе на Неве стартовал театральный фестиваль "Грани". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Отметим, что в этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате. Постановки на сложные социальные темы будут показывать с 9 по 11 ноября. Видеозаписи опубликуют на официальной страничке фестиваля во "ВКонтакте".

Организаторы отметили, что онлайн-формат позволит расширить аудиторию и представить зрителям все заявленные работы.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны имена призеров и победителей кинофестиваля "Послание к человеку".

Фото:Piter.TV