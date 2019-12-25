В Петербурге стартует театральный фестиваль "Грани"

В понедельник, 9 ноября, в городе на Неве стартовал театральный фестиваль "Грани". Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Отметим, что в этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате. Постановки на сложные социальные темы будут показывать с 9 по 11 ноября. Видеозаписи опубликуют на официальной страничке фестиваля во "ВКонтакте".
Организаторы отметили, что онлайн-формат позволит расширить аудиторию и представить зрителям все заявленные работы.
Ранее мы сообщали о том, что стали известны имена призеров и победителей кинофестиваля "Послание к человеку".
Фото:Piter.TV
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