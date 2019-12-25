Минкульт не разрешил проводить ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок"

Адвокаты пытаются оспорить решение ведомства в суде.

Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" (18+) получили уведомление от администрации в "ВКонтакте", в котором оргкомитет просят удалить из группы "весь спорный контент". Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля.

В этом году "Бок о бок" столкнулся с серьезными трудностями, чтобы провести фестиваль. В этом году мероприятие, впервые с 2009 года, не получило аккредитацию от министерства культуры. Ведомство ссылается на блокировку сайта кинофестиваля Роскомнадзором в 2021 году. Оргкомитет судится по этому вопросу с министерством.

Отсутствие разрешения от Минкульта блокирует нашу основную работу. Наши фильмы не получают прокатные удостоверения в России, поэтому мы могли их показывать только в рамках фестиваля. Но мы продолжаем работу в других направлениях: выпускаем онлайн-дискуссии и лекции, подкасты, книги и комиксы. И каждый день поддерживаем наших читателей в соцсетях. сообщил пресс-секретарь "Бок о бок" Роман Поляков.

Отмечается, что уведомление об угрозе блокировки 12 октября от "ВКонтакте" получили и другие квир-сообщества. Это связывают с законопроектом, который предусматривает административную ответственность за пропаганду ЛГБТ среди любых групп населения. В Госдуме проект представят 17 октября.

Фото: ВКонтакте / ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок_18+