Billboard назвал лучшего артиста десятилетия

Этого звания удостоен канадский рэпер Дрейк.

Канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) признан лучшим артистом десятилетия по версии журнала Billboard. Пластинки музыканта занимали высшие строчки в хит-параде Billboard 200, начиная с альбома Thank Me Later 2010 года выпуска.

Дрейк стал абсолютным рекордсменом премии, собрав за все время 27 наград. У его основного конкурента, рэпера Канье Уэста, только пять. Кроме того, что альбомы Дрейка удерживали лидерство на протяжении последних 10 лет, он стал единственным сольным артистом, кто находился на первом месте рейтинга Billboard более 50 недель.

Ранее были объявлены лауреаты музыкальной премии BRIT Awards.

Фото: Instagram / champagnepapi