Объявлены лауреаты музыкальной премии BRIT Awards

Главную награду получила Дуа Липа.

В Лондоне прошла церемония награждения музыкальной премией BRIT Awards. "Лучшей британской сольной исполнительницей" признана Дуа Липа. Артистка повторно получает награду именно в этой номинации. Об этом пишет ТАСС.

Конкурентками Дуа Липы в номинации оказались Арло Паркс, Джесси Уэр, Лианн Ла Хавас и Celeste. Арло Паркс получила премию за "Прорыв года".

Альбом Дуа Липы под названием Future Nostalgia также признали лучшим. В номинации "Лучший британский сольный исполнитель" победил рэп-исполнитель J Hus. Лучшей британской группой назвали поп-трио Little Mix.

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Фото: Instagram / dualipa