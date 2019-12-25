На "Евровидение-2021" предложили отправить Бузову и Моргенштерна

Конкурс состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Продюсер музыкального фестиваля "Нашествие" Алан Маршалл предложил отправить на "Евровидение" в этом году Ольгу Бузову и Моргенштерна. Об этом он заявил в интервью "Национальной службе новостей".

Имя участника, который представит Россию на "Евровидении-2021" назовут 8 марта. В этом году открытого отбора не будет, поэтому россиянам остается пока только гадать, кто поедет на конкурс.

Маршалл уверен, что на "Евровидение" нельзя отправлять рок-музыкантов. "Рок – это музыка протеста, а "Евровидение" – это политический конкурс", - отметил он.

Международный песенный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Возможно, Россию будет представлять петербургская рейв-группа Little Big, которая не смогла выступить в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Ранее певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу Максима Галкина.

Фото: Instagram/ buzova86