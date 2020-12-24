В ролике была коротко рассказана история личной жизни певицы, которая несколько раз состояла в браке. По мнению певицы, сюжет видео весьма неоднозначный.

Популярная певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". Передача, которую показали вечером 27 февраля на Первом канале, была посвящена "современным Золушкам". Среди приглашенных были певица МакSим, Ольга Бузова, телеведущая Виктория Боня, певица Анна Седокова и другие знаменитости. Певица покинула студию, так как ее возмутил сюжет о ней.

В ролике была коротко рассказана история личной жизни певицы, которая несколько раз состояла в браке. По мнению певицы, сюжет видео весьма неоднозначный.

Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: она вышла замуж и сразу развелась. <…> Да, кому-то повезло, и он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. Анна Седокова, певица

Певица увидела в сюжете осуждение некоторых фактов ее биографии, например, то, что она часто меняла спутников жизни. Максим Галкин пытался уговорить артистку остаться, но Анна Седокова призвала всех "не терпеть унижения" и покинула студию.

В прошлом году Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму.

Фото: Instagram/ @annasedokova