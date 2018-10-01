Анна Седокова выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Это будет её третий официальный брак.

Поп-певица Анна Седокова разместила в Instagram романтическую фотографию, на которой она обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В подписи к фото Седокова рассказала своим подписчикам, что любимый сделал ей предложение, и она сказала "да".

На своей странице спортсмен опубликовал такой же кадр и рассказал, что готов отдать за исполнительницу "все свое сердце". Известно, что предложение певице баскетболист сделал в США. Пара находится в Майами уже вторую неделю. Анна Седокова прилетела туда, чтобы повидаться с дочкой Моникой, она живет в штатах со своим отцом и экс-супругом певицы бизнесменом Максимом Чернявским.

У Анны Седоковой есть еще двое детей: дочь Алина (2004 г.р.) от футболиста Валентина Белькевича и сын Гектор (2017 г.р.), отцом которого является бизнесмен Артем Комаров.

Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым.

Фото: Instagram/ annasedokova