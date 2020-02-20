Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Ограничения вводятся ради проведения профилактики от коронавируса.

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России продукты из Китая. Речь идет о любых посылках с животноводческой продукцией. Соответствующий документ направлен в территориальные подразделения по стране. Об этом сообщили "Известия".

Запрет распространяется также на товар в заводской упаковке. Туристам не разрешат ввозить в страну продукты в ручной клади или багаже. Чаще всего из КНР россияне заказывают колбасные изделия и субпродукты как свиные уши. Спросом пользуются острые куриные лапки в желе, куриная шейка, вяленая говядина и свинина.

Ранее Голикова объяснила, почему гражданам Китая запретили въезд в РФ.