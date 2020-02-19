Голикова объяснила, почему гражданам Китая запретили въезд в РФ

Она отметила, что это сделано из соображений безопасности.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему гражданам Китая запретили въезд в Россию. Она отметила, что это сделано из соображений безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Голикова заявила, что обеспечивать карантинные условия и постоянное наблюдение тысячам граждан из КНР не очень целесообразно. Увеличение пассажиропотока может привести к повышению нагрузки на медработников из-за карантина. С учетом сезонной эпидемии гриппа нагрузка на медицинские организации еще более возрастает. Ограничений на въезд транзитных пассажиров из Китая пока нет.

Распоряжение о временном запрете на въезд китайцев в Россию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение начнет действовать 20 февраля.

По данным на 19 февраля, от нового типа коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных выросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

Ранее Владимир Путин признал, что в России трудно прожить на 10 тысяч 800 рублей.

Видео: YouTube / Правительство России