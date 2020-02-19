Потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте составят около 3 млрд рублей.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По подсчетам аналитиков, от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте составят около 3 млрд рублей. При этом ведомство не опасается банкротств российских туроператоров.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что ведомство намерено попросить органы власти РФ компенсировать потери туроператоров.

Ранее мы сообщали о том, что Роскомнадзор заблокировал ещё один почтовый сервис .