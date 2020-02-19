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Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса

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Потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте составят около 3 млрд рублей.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса.  Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По подсчетам аналитиков, от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте составят около 3 млрд рублей. При этом ведомство не опасается банкротств российских туроператоров.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что ведомство намерено попросить органы власти РФ  компенсировать потери туроператоров.

Ранее мы сообщали о том, что Роскомнадзор заблокировал ещё один почтовый сервис .

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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