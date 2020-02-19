Сервис использовали для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что Роскомнадзор заблокировал ещё один почтовый сервис. Об этом сообщает Piter.TV пресс-слудба ведомства.

В сообщении сказано, что Роскомнадзор ограниченичил доступ к почтовому сервису tutanota.com. Как оказалось, сервис использовали для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов. Злоумышленники пользовались этой почтой с 2019 года.

Роскомнадзор заявил, что ведомство ограничивает доступ к ресурсам, используемым преступниками.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов.