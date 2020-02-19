Известно, что все они уроженцы центральноазиатского региона.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно данным правоохранителей, все задержанные являются членами запрещенной в России религиозно-экстремистской организации. Мужчины вовлекали людей в свою группировку, а затем проводили сборы, где пропагандировали идеологию организации.

На данный момент, задержаны три главаря и четыре активных члена ячейки. В квартире у мужчин нашли экстремисткую литературу.

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