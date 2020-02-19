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ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

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Известно, что все они уроженцы центральноазиатского региона.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно данным правоохранителей, все задержанные являются членами запрещенной в России религиозно-экстремистской организации. Мужчины вовлекали людей в свою группировку, а затем проводили сборы, где  пропагандировали идеологию  организации.

На данный момент, задержаны три главаря и четыре активных члена ячейки. В квартире у мужчин нашли экстремисткую литературу.

Ранее мы сообщали о том, что пожилая россиянка привязала плачущего ребенка к поводку и потащила по асфальту.

Теги: новости россии, общество, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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