  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:41
173
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Пожилая россиянка привязала плачущего ребенка к поводку и потащила по асфальту

0 0

Инцидент произошел в Красноярске.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что пожилая россиянка привязала плачущего ребенка к поводку и потащила по асфальту. Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

На кадрах видно, что женщина обвязала талию ребенка поводком и протащила его по асфальту. По словам очевидцев, малыш сильно плакал, а затем лёг на пол. Мальчик пролежал на холодном асфальте несколько минут, потом успокоился и проследовал за женщиной. 

По факту инцидента полиция начала проверку.

Ранее мы сообщали о том, что в Кисловодске 14-летняя школьница зарезала бабушку и ушла к подруге.

Видео:ТВК Красноярск

Теги: новости россии, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии