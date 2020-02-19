В среду, 19 февраля, стало известно о том, что пожилая россиянка привязала плачущего ребенка к поводку и потащила по асфальту. Об этом сообщает "ТВК Красноярск".
На кадрах видно, что женщина обвязала талию ребенка поводком и протащила его по асфальту. По словам очевидцев, малыш сильно плакал, а затем лёг на пол. Мальчик пролежал на холодном асфальте несколько минут, потом успокоился и проследовал за женщиной.
По факту инцидента полиция начала проверку.
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Видео:ТВК Красноярск
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