Инцидент произошел в Красноярске.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что пожилая россиянка привязала плачущего ребенка к поводку и потащила по асфальту. Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

На кадрах видно, что женщина обвязала талию ребенка поводком и протащила его по асфальту. По словам очевидцев, малыш сильно плакал, а затем лёг на пол. Мальчик пролежал на холодном асфальте несколько минут, потом успокоился и проследовал за женщиной.

По факту инцидента полиция начала проверку.

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Видео:ТВК Красноярск