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Продажи через Telegram превысили 1 млрд рублей в 2019 году

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Сервис обогнал по этому показателю WhatsApp и Viber.

Продажи через Telegram превысили 1 млрд рублей в 2019 году. Этот показатель в три раза выше, чем за аналогичный период в 2018 году. Такие данные приводят аналитики из сети Admitad.

При этом Telegram не является самым популярным мессенджером у российских пользователей. Его обгоняет WhatsApp с аудиторией в 66,7 млн человек старше 12 лет. На второй позиции расположился Viber с 36 млн человек. У Telegram лишь третья позиция с охватом в 20,2 млн пользователей.

Однако у клиентов WhatsApp и Viber не популярны в качестве места для продаж. Их используют исключительно как коммуникационные приложения.

Ранее зрители "России 24" заметили странные сообщения в бегущей строке.

Теги: telegram, продажи, телеграм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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