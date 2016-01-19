Зрители "России 24" заметили странные сообщения в бегущей строке

Вместо новостей там мелькают строчки из песен Юрия Антонова.

Зрители федерального телеканала "Россия 24" заметили странные сообщения в бегущей строке. Вместо новостей там мелькают строчки из песен Юрия Антонова. Снимки с экранов опубликованы в соцсетях.

Некоторые россияне решили, что это ошибка сотрудников канала. "Похоже, с утреца, в новостной строке на #россия24 орудует добрый тролль :-))", - написал в Twitter Stryker34RUS. Однако потом стало понятно, что бегущую строку изменили в честь 75-летнего юбилея Юрия Антонова. Это подтвердил главный редактор "России 24" Евгений Бекасов в комментарии Telegram-каналу "Подъем". Он отметил, что таким образом телеканал решил поздравил артиста с днем рождения.

Бекасов заявил, что строки из песен Антонова появляются с определенной периодичностью – каждое пятое сообщение. Акция закончится в ночь на 20 февраля.

Ранее стало известно, кто заменит Шепелева на Первом канале.

Фото: Twitter / Stryker34RUS