Артиста поздравил президент России Владимир Путин.

В среду, 19 февраля, народный артист России Юрий Антонов празднует 75-летний юбилей. Среди тех, кто поздравил музыканта, оказался президент Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал юбиляру здоровья и успехов. Он отметил искреннюю любовь слушателей разного поколения к песням Антонова и вдохновенный труд певца.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 1963 году окончил музыкальное училище и по распределению стал работать преподавателем музыки в детской музыкальной школе в Минске. Затем поступил в распоряжение Белорусской государственной филармонии. В 1968 году Антонов впервые снялся в фильме "Отчего ж нам не петь!", в котором играл на гитаре.

На счету певца и композитора десятки культовых композиций. В их числе "От печали до радости", "Море", "Поверь в мечту", "Белый теплоход" и другие. В 1993 году Антонов получил звание "Заслуженный деятель искусств РФ", спустя 4 года – звание "Народный артист РФ". Награжден орденами России и Белоруссии.

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