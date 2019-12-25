Композитор Геннадий Гладков празднует 85-летие

Он написал музыку к таким мультфильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!" и другим.

Во вторник, 18 февраля, 85-летний юбилей празднует композитор, народный артист России Геннадий Гладков. Среди тех, кто поздравил знаменитость, оказался президент РФ Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Гладков в полной мере смог реализовать свой яркий, самобытный талант и состояться как замечательный композитор и автор музыки к художественным и мультипликационным фильмам, театральным постановкам. Путин заявил, что Гладков внес значительный вклад в развитие отечественного искусства и достоин самого глубокого признания.

Артист родился 18 февраля 1935 года в Москве. Он написал музыку к таким известным мультфильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Точка, точка, запятая…" и другим. Кроме того, его композиции звучат в фильмах "Джентльмены удачи", "Люди и манекены", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.

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