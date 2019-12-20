Стало известно, кто заменит Шепелева на Первом канале

Преемником телеведущего станет актер Тимур Еремеев.

Стало известно, кто станет новым ведущим программы "На самом деле" на Первом канале. Место Дмитрия Шепелева займет актер Тимур Еремеев. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, именно Еремеев станет преемником Шепелева, который 18 февраля объявил о своем уходе с Первого канала. Сотрудники массовки узнали имя нового ведущего во время съемок последнего выпуска с Шепелевым. Программу с Тимуром Еремеевым пока не снимали.

Напомним, что 36-летний Тимур Еремеев не раз появлялся на Первом канале, только не в качестве ведущего, а героя различных программ. Например, в "Пусть говорят" он доказывал, что является внебрачным сыном советского актера Спартака Мишулина. Актер согласился пройти ДНК-экспертизу, чтобы доказать свою правоту.

Дмитрий Шепелев был ведущим ток-шоу "На самом деле" с 2017 года. По словам телеведущего, причина его ухода не связана с конфликтами или какими-то претензиями, просто его пути с Первым каналом разошлись.

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Видео: Instagram / timureremeev, dmitryshepelev, YouTube / Дмитрий Шепелев