В Китае из-за коронавируса рухнули продажи автомобилей на 92%

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Китае рухнули продажи автомобилей. Об сообщает Automotive News со ссылкой на информацию Китайской ассоциации автопроизводителей.
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи упали с февраля этого года до рекордных 92%. Отмечается, многие автосалоны временно прекратили свою работу.
Предполагается, что продажи упали из-за эпидемии коронавируса. Жители КНР предпочитают оставаться дома из-за угрозы заражения.
Ранее мы сообщали о том, что немецкий исследователь спрогнозировал рост числа онкобольных в ближайшие 15-20 лет.
Видео:CBC News The National/YouTube
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