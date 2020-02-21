В Китае из-за коронавируса рухнули продажи автомобилей на 92%

Многие автосалоны временно прекратили свою работу.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Китае рухнули продажи автомобилей. Об сообщает Automotive News со ссылкой на информацию Китайской ассоциации автопроизводителей.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи упали с февраля этого года до рекордных 92%. Отмечается, многие автосалоны временно прекратили свою работу.

Предполагается, что продажи упали из-за эпидемии коронавируса. Жители КНР предпочитают оставаться дома из-за угрозы заражения.

Ранее мы сообщали о том, что немецкий исследователь спрогнозировал рост числа онкобольных в ближайшие 15-20 лет.

Видео:CBC News The National/YouTube