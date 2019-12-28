Немецкий исследователь спрогнозировал рост числа онкобольных в ближайшие 15-20 лет

Также специалист назвал эффективный метод борьбы с раком.

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс спрогнозировал рост числа онкобольных в ближайшие 15-20 лет. Об этом пишут РИА Новости.

Специалист привел в пример Германию. Сейчас в стране ежегодно регистрируют около полумиллиона новых заболевших. По прогнозам Брунса, через 20 лет это число достигнет 600 тысяч.

Также Брунс назвал самый успешный метод борьбы с раком. По его мнению, это иммунотерапия. Иммунная онкология проводится с помощью медикаментов и Т-клеточной терапии рака крови. Последняя нужна для извлечения T-лимфоцитов из организма пациента для их модификации и возвращения обратно. Эффективность этого метода позволяет продолжать исследования в области излечения неизлечимых форм лимфомы.

В четверг, 20 февраля, Брунс принял участие в Немецком онкологическом конгрессе, на котором подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве Ассоциации онкологов России, Форума Коха–Мечникова и Немецкого онкологического общества.

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