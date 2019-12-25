Продажи автомобилей Toyota выросли на 7,4%

Спрос на автомобили бренда остается высоким в Китае, Японии и США.

Продажи автомобилей японского бренда Toyota выросли на 7,4%. Об этом сообщается в отчете компании по итогам первой половины 2025 года.

Глобальные продажи автомобилей Toyota выросли более чем на 5,5 млн единиц продукции. При этом по итогам июня 2025-го был зафиксирован низкий рост продаж, который составил 2,7%. Кроме того, производство автомобилей бренда по всему миру за первую половину года также выросло на 5,5 млн единиц. Спрос на Toyota остается высоким в Китае, Японии и США.

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