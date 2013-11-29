Премьер России прибыл в Забайкальский край с рабочим визитом.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин назвал страну одним из лидеров по экспорту зерновых культур. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочей поездки в Читу, где он провел оперативное совещание по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции. Высокопоставленный гость объяснил коллегам из региона, что Россия помогает укреплять продовольственную безопасность на мировой арене, а не только обеспечивает собственные потребности.

Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым - вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что за 2024 год отечественные аграрии собрали урожай из почти 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Этими показателями удалось полностью закрыть внутренние потребности населения. Это позволило в свою очередь направить рекордные объемы для продажи в другие государства.

Мишустин напомнил о планах модернизировать 75 аэропортов к 2030 году.

Фото и видео: Правительство России