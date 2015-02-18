Мишустин напомнил о планах модернизировать 75 аэропортов к 2030 году

В правительстве напомнили о задачах по увеличению авиамобильности и доступности перелетов для пассажиров.

К 2030 году в России по поручению президента Владимира Путина власти намерены модернизировать 75 аэропортов по всей стране. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе осмотра комплекса международного аэропорта в Благовещенске. Там чиновник находится с рабочим визитом. Говоря о значении развития воздушных перевозок, премьер-министр указал коллегам, что не так давно были открыты новые аэропорты в Новокузнецке, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Минеральных Водах. Михаил Мишустин подчеркнул, что за последние шесть лет власти провели реконструкцию около 20 объектов аэродромной инфраструктуры. Аналогичные работы планируются в ближайшие пять лет провести с еще более 20 такими объектами.

Напомним, что в феврале 2024 года глава государства в послании Федеральному Собранию поставил задачу повысить авиационную мобильность в России в полтора раза к 2030 году. По его поручению планируется модернизировать не менее 75 аэропортов. На эти задачи из федерального бюджета будет выделено около 250 миллиардов рублей. Дополнительно Владимир Путин также поставил перед властями всех уровней задачу сделать перелеты по России более доступными для граждан.

Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток".

Фото и видео: Правительство России