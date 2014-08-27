Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток"

В правительстве рассказали о задачах по развитию транспортной сферы на Дальнем Востоке и Сибири.

Скоростная автомобильная дорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть страны с Сибирью и Дальним Востоком. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке в Благовещенске. Чиновник из федерального правительства указал, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий, мобильности местного населения и развития экономической системы.

"Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На текущий момент протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тысяч километров, их которых восемь тысяч километров входят в опорную сеть. В национальном проекте "Инфраструктура для жизни" властями определены свыше 370 миллиардов рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока на плановый период до 2030 года. Михаил Мишустин добавил, что кабинету министров важно довести состояние региональных трасс в Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

РФ потратит 180 млрд рублей на строительство и переоснащение пунктов пропуска через границу.

Фото и видео: Правительство России