РФ потратит 180 млрд рублей на строительство и переоснащение пунктов пропуска через границу

Правительство поможет упростить товарооборот на госгранице.

Около 180 миллиардов рублей будет направлено федеральным правительством в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое переоснащение пунктов пропуска через государственную границу с использованием передовых цифровых и технических решений. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин журналистам в ходе своего рабочего визита в автомобильный КПП "Каникурган".

Сейчас в целом по стране ведется большая работа по развитию трансграничной логистики. В рамках текущей бюджетной трехлетки направим почти 180 млрд рублей на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что в ближайшие пять лет власти планируют модернизировать более четверти всех действующих КПП. Речь идет о приоритетных пунктах с точки зрения сложившегося и перспективного товарооборота с международными партнерами. В одном только Дальневосточном федеральном округе таких мероприятия предусмотрены для более 30 объектов.

Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам для 25 регионов.

Фото: Правительство России