РФ потратит 180 млрд рублей на строительство и переоснащение пунктов пропуска через границу

Около 180 миллиардов рублей будет направлено федеральным правительством в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое переоснащение пунктов пропуска через государственную границу с использованием передовых цифровых и технических решений. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин журналистам в ходе своего рабочего визита в автомобильный КПП "Каникурган".
Сейчас в целом по стране ведется большая работа по развитию трансграничной логистики. В рамках текущей бюджетной трехлетки направим почти 180 млрд рублей на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник добавил, что в ближайшие пять лет власти планируют модернизировать более четверти всех действующих КПП. Речь идет о приоритетных пунктах с точки зрения сложившегося и перспективного товарооборота с международными партнерами. В одном только Дальневосточном федеральном округе таких мероприятия предусмотрены для более 30 объектов.
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Фото: Правительство России
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