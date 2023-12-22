"Метрострой" продаёт особняк на Ивана Черных и щит "Аврора"

Также на торги выставлено другое строительное оборудование, включая комбайны, комплексы и проходческую установку для строительства подземных сооружений.

В Северной столице будут проведены торги по продаже двух крупных объектов, принадлежащих обанкротившемуся "Метрострою". Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Первый объект находится на улице Ивана Черных, 16 и оценен в 2,4 мрд рублей. Он включает в себя 11 зданий общей площадью более 60 кв.м., в том числе, особняк Тейхмана, построенный в 1899 году. Здание является объектом культурного наследия, поэтому будущий владелец обязан его сохранить. Второй лот относится к движимому имуществу обанкротившегося предприятия. В нем предлагаются восемь лотов, в том числе тоннельный щит Herrenknecht "Аврора", стоимостью 550 млн рублей. Также на торги выставлено другое строительное оборудование, включая комбайны, комплексы и проходческую установку для строительства подземных сооружений.

Напомним, что "Метрострой" находится в процессе банкротства с 2020 года, а судебные разбирательства всё ещё продолжаются. В январе 2023 года "Россельхозбанк" не смог получить от предприятия 1,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что птицефабрика "Ударник" признана банкротом.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС