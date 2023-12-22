Птицефабрика "Ударник" признана банкротом

последние годы ОАО систематически становилось ответчиком в сложных экономических спорах, что привело к прекращению выпуска куриных яиц.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти утвердил банкротство птицефабрики "Ударник". Предприятие, расположенное в посёлке Победа в 15 км от границы с Петербургом было введено в конкурсное производство со сроком на полгода. Об этом сообщает РБК Петербург.

В 2017 году фабрика понесла убытки. К 2022-ому они составили более 230 млн рублей. В последние годы ОАО систематически становилось ответчиком в сложных экономических спорах, что привело к прекращению выпуска куриных яиц.

Таким образом, в Ленобласти продолжают работать три крупных птицеводческих хозяйства. В совокупности они произвели 3,5 млрд яиц в 2022 году. В декабре прошлого года вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко заявил, что это число в шесть раз превышает потребности региона.

Ранее мы сообщили о том, что суд не одобрил передачу бренда "Балтики" структуре Carlsberg на территории СНГ.

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.