Проценко сообщил, как переболел COVID-19

Главврач поделился своим опытом болезни в фильме "Опасный вирус 4".

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекало заболевание коронавирусом COVID-19. В интервью для телеканала "Россия-1" специалист заявил, что его болезнь сопровождала лихорадка, а на компьютерной томограмме было выявлено поражение легких. Тем не менее, состояние позволило Проценко завершить неамбулаторное лечение по той же терапии, которую используют для пациентов медучреждения.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем опыте заболевания коронавирусом COVID-19. Он сообщил, что заразился инфекцией вне рабочего места. Проценко обратил внимание на то, что заболеваемость докторов, которые работают в центрах по лечению COVID, меньше, чем у докторов, работающих в многопрофильных стационарах.

Главный врач 40-ой больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса 15 апреля. По информации от специалиста, два теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат.

Фото и видео: АГН "Москва"