Врач рассказал о необходимых условиях, которые помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. Такое заявление специалист сделал в обращении к подписчикам в собственном Telegram-канале. Медик подчеркнул, что в инфекционных госпиталях обстановка накаляется из-за новой вспышки инфекции.

У дельта-штамма более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжелых пациентов в реанимациях. Денис Проценко. Главврач 40 больницы в Коммунарке

По мнению доктора, основной проблемой остается низкий уровень массовой вакцинации среди населения. Он рекомендовал привиться всем тем, кто этого еще не сделал. Второй важной задачей врач считает внедрение экспресс-тестирования на ковид по всей стране. Проценко призвал граждан соблюдать масочный режим, так как многие несерьезно относятся к данному требованию.

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Фото: Instagram / alexander_tsypkin