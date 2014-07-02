В Москве от COVID-19 привились почти 70% работников из сфер с обязательной вакцинацией

67% работников закончили курс вакцинации, а 73% привились одним компонентом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 67 процентов столичных работников, которым предписана обязательная вакцинация, уже привились от COVID-19. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, 67 процентов работников закончили курс вакцинации, а 73 процента привились пока только одним компонентом препарата от коронавируса.

Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привито больше 80% этих групп – это хороший результат. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, в России за сутки зафиксировали 25 781 новый случай заболевания COVID-19. Это максимальное значение со 2 января текущего года. За сутки в России умерли 883 пациента с коронавирусом. Больше всего от коронавируса скончалось человек за сутки в Москве (66), Санкт-Петербурге (60) и в Свердловской области (43).

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам.

Видео: Правительство России