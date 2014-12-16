Пробка в Петербург после массовой аварии на "Коле" превысила 20 км

Один из автомобилей в результате столкновения слетел с дороги в кювет.

После массовой аварии на "Коле" затор в сторону Петербурга превысил размер 20 км. Пробка растянулась от деревни Кисельня до деревни Лужа, сообщают очевидцы.

По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", примерно в 14:30 часов 3 мая на 96-м км трассы Р-21 "Кола" столкнулись три машины, двигавшиеся в одном направлении. Один из автомобилей, "Шкода", в результате столкновения слетел с дороги в кювет.

Обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками ГИБДД.

Видео: vk.com/spb_today