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На КАД на въезде в тоннель дамбы в сторону Кронштадта образовалась пробка
Сегодня, 10:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На КАД на въезде в тоннель дамбы в сторону Кронштадта образовалась пробка

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Причиной затора стала авария, машину уже убрали с дороги.

Утром 16-го июня водители застряли в пробке на внутренней стороне КАД около Кронштадта. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте". 

Затор произошел в районе в 123 км, водители двигались в сторону Кронштадта. На трассе произошло ДТП. По словам очевидцев, пострадавшую машину уже эвакуировали. 

На данный момент затора на участке нет. Дороги на подъездах к Кронштадту, по данным сервиса "Яндекс.Карты", полностью свободны. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП на перекрёстке Пражской улицы и проспекта Славы. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: кад, кронштадт, пробка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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