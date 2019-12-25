На КАД на въезде в тоннель дамбы в сторону Кронштадта образовалась пробка

Причиной затора стала авария, машину уже убрали с дороги.

Утром 16-го июня водители застряли в пробке на внутренней стороне КАД около Кронштадта. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Затор произошел в районе в 123 км, водители двигались в сторону Кронштадта. На трассе произошло ДТП. По словам очевидцев, пострадавшую машину уже эвакуировали.

На данный момент затора на участке нет. Дороги на подъездах к Кронштадту, по данным сервиса "Яндекс.Карты", полностью свободны.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП на перекрёстке Пражской улицы и проспекта Славы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб