Мотоциклист врезался в легковушку на перекрёстке Пражской улицы и проспекта Славы

По словам очевидцев, в настоящий момент мотоциклиста осматривают медики, которые прибыли на место ДТП.

Вечером 15 июня мотоциклист врезался в легковушку на перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, как мотоциклист ехал прямо по дороге на зеленый свет светофора, однако на перекрестке он врезался в черную иномарку. Стоит отметить, что на светофоре не было разрешено движение в сторону. Но водителя легковушки это не остановило.

По словам очевидцев, в настоящий момент мотоциклиста осматривают медики, которые прибыли на место ДТП. Информация о состоянии участников аварии уточняется, а обстоятельства выясняются.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 ДТП.

Видео: Piter.tv