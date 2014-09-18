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Вчера, 22:56
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Мотоциклист врезался в легковушку на перекрёстке Пражской улицы и проспекта Славы

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По словам очевидцев, в настоящий момент мотоциклиста осматривают медики, которые прибыли на место ДТП.

Вечером 15 июня мотоциклист врезался в легковушку на перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах можно увидеть, как мотоциклист ехал прямо по дороге на зеленый свет светофора, однако на перекрестке он врезался в черную иномарку. Стоит отметить, что на светофоре не было разрешено движение в сторону. Но водителя легковушки это не остановило.

По словам очевидцев, в настоящий момент мотоциклиста осматривают медики, которые прибыли на место ДТП. Информация о состоянии участников аварии уточняется, а обстоятельства выясняются.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 ДТП.

Видео: Piter.tv

 

 

Теги: авария, мотоциклист, пражская улица, проспект славы
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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