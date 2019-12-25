На КАД перед вантовым мостом образовалась огромная пробка

К 9:00 "очередь" из машин достигла 10 км.

Утром понедельника, 3 июля, на внутреннем кольце КАД перед заездом на вантовый мост водители застряли во внушительной пробке. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", к 9:00 "очередь" из машин достигла 10 км.

Причиной заторов стали дорожные работы: напомним, что с сегодняшнего дня на участке перекрыли третью и четвёртую полосы, а на первой и второй введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Кроме того, почти трёхкилометровая пробка образовалась на внешнем кольце трассы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе 25 улиц стали односторонними.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"