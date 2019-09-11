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В Петроградском районе 25 улиц стали односторонними
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В Петроградском районе 25 улиц стали односторонними

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На территории Петроградской стороны теперь 88 улиц с односторонним движением.

В понедельник, 26 июня, в пресс-службе Комитета по транспорту сообщили о введении одностороннего движения на трех новых улицах Петроградского района. 

Односторонними стали улица Ижорская, Матвеевский переулок и отрезок Съезжинской улицы от Кронверкского проспекта до Татарского переулка. 

На территории Петроградской стороны теперь 88 улиц с односторонним движением. Накануне 11 улиц района, восемь – в микрорайоне "Колтовская слобода" также стали односторонними. 

Ограничения вводятся в связи с появлением платной парковки, которая начнет свою работу 1 июля и займет 141 улицу. Таким образом увеличивается парковочное пространство, что позволяет разгрузить дороги. 

Ранее мы рассказывали о том, как платная парковка влияет на пробки. 

Фото: Piter.TV

Теги: одностороннее движение, петроградский район, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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