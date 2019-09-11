В Петроградском районе 25 улиц стали односторонними

На территории Петроградской стороны теперь 88 улиц с односторонним движением.

В понедельник, 26 июня, в пресс-службе Комитета по транспорту сообщили о введении одностороннего движения на трех новых улицах Петроградского района.

Односторонними стали улица Ижорская, Матвеевский переулок и отрезок Съезжинской улицы от Кронверкского проспекта до Татарского переулка.

На территории Петроградской стороны теперь 88 улиц с односторонним движением. Накануне 11 улиц района, восемь – в микрорайоне "Колтовская слобода" также стали односторонними.

Ограничения вводятся в связи с появлением платной парковки, которая начнет свою работу 1 июля и займет 141 улицу. Таким образом увеличивается парковочное пространство, что позволяет разгрузить дороги.

Ранее мы рассказывали о том, как платная парковка влияет на пробки.

Фото: Piter.TV