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В Комитете по транспорту рассказали, как платная парковка влияет на пробки
Сегодня, 21:37
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В Комитете по транспорту рассказали, как платная парковка влияет на пробки

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В местах платной парковки за год пробок в рабочее время по будням стало на 18,5 процента меньше.

Сегодня, 7 июня, стало известно об изменениях трафика на дорогах Петербурга после расширения зоны платной парковки. Об этом рассказали представители Комитета по транспорту изданию "Петербургский дневник".

Так, в местах платной парковки за год пробок в рабочее время по будням стало на 18,5 процента меньше.

В зоне платной парковки уровень загруженности улиц на 50 процентов ниже, чем в целом по центральной планировочной зоне.

Комитет по транспорту 

Напомним, что с 1 июля этого года платная парковка появится и в Петроградском районе. До конца 2023-го платить за место для машины будут и в некоторых частях Васильевского острова.  

Фото: Piter.TV

Теги: автомобильные пробки, автомобильный трафик, платная парковка
Категории: Тема дня, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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