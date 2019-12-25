Движение на КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют на 3 недели

Ограничения связаны с работам по устранению колейности, которые будут вестись круглосуточно в две смены.

В период со 2 по 23 июля на внутреннем кольце КАД перекроют движение по двум полосам между Вантовым мостом и развязкой с Таллиннским шоссе. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Недоступными для автомобилей временно станут третья и четвёртая полосы. Одновременно с этим скорость движение на первой и второй полосах ограничат до 50 км/ч. Ограничения связаны с работам по устранению колейности, которые будут вестись круглосуточно в две смены.

В зоне работ будут установлены временные дорожные знаки и световую сигнализацию, а также водоналивные барьеры.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между вантовым мостом и Софийской улицей перекроют 2 полосы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"