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Движение на КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют на 3 недели
Сегодня, 13:29
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Движение на КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют на 3 недели

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Ограничения связаны с работам по устранению колейности, которые будут вестись круглосуточно в две смены.

В период со 2 по 23 июля на внутреннем кольце КАД перекроют движение по двум полосам между Вантовым мостом и развязкой с Таллиннским шоссе. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Недоступными для автомобилей временно станут третья и четвёртая полосы. Одновременно с этим скорость движение на первой и второй полосах ограничат до 50 км/ч. Ограничения связаны с работам по устранению колейности, которые будут вестись круглосуточно в две смены.

В зоне работ будут установлены временные дорожные знаки и световую сигнализацию, а также водоналивные барьеры.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между вантовым мостом и Софийской улицей перекроют 2 полосы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: санкт-петербург, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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