На КАД между вантовым мостом и Софийской улицей перекроют 2 полосы

На участке с 30 июня по 7 июля будут проходить работы по устранению колейности.

С пятницы, 30 июля, на участке КАД перед развязкой сс Софийской улицей и Большим Обуховским мостом перекроют 2 полосы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о третьей и четвёртой полосах, где до 7 июля будут проходить работы по устранению колейности. В это же время на первой и второй полосах будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

В пресс-службе добавили, что ограничения могут быть откорректированы с учётом погоды и посоветовали заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что проезд по дамбе на КАД полностью перекроют в День ВМФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"