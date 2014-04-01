Проезд по дамбе на КАД полностью перекроют в День ВМФ

Автомобили не смогут попасть на участок от транспортной развязки на пересечении с трассой к порту "Бронка" до транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе.

В день проведения Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ будет полностью перекрыт КАД через дамбу в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, ограничения будут действовать 30 июля в период с 7:00 до 17:00. Трасса будет закрыта с 117-ого по 141-ый км: автомобили не смогут попасть на участок от транспортной развязки на пересечении с трассой к порту "Бронка" до транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе.

Жители Кронштадта смогут проехать по участку по пропускам. Кроме того, исключение сделают для городского пассажирского транспорта и экстренных служб.

Ранее мы сообщили о том, что подлодка "Ленинский комсомол" примет посетителей в Кронштадте в конце июля.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"