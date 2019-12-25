Подлодка "Ленинский комсомол" примет посетителей в Кронштадте в конце июля

Объект станет центральной частью экспозиции нового Музея военно-морской славы.

На днях в Кронштадте завершился Международный военно-морской, площадкой для которого стал новый Музей военно-морской славы РФ. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио Россия".

По словам губернатора, первую советскую подводную лодку "Ленинский комсомол" откроют для посетителей музея в конце июля ко Дню Военно-морского флота. Она станет центральной частью экспозиции.

Градоначальник добавил, что Кронштадт превратится в центр сохранения истории ВМФ после обновления.

Ранее мы сообщили о том, что в Международном военно-морском салоне приняли участие только специалисты 25 июня

Фото: Правительство Петербурга