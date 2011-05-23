В Международном военно-морском салоне принимают участие только специалисты 25 июня

Попасть на мероприятие можно исключительно по специальным пропускам, которые выдают после предварительной аккредитации.

На последний день Международного военно-морского салона в Кронштадте в воскресенье, 25 июня, допущены только специалисты. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Кроме того, на форуме было введено ограничение для прохода гостей и участников: попасть внутрь возможно исключительно по специальным пропускам, которые выдают после предварительной аккредитации.

Также для обычных граждан недоступен вход на причалы гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей. При этом парк "Остров фортов" продолжает работу штатно.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине подходит к концу фестиваль "Мотостолица".

Фото: Вконтакте / Андрей Кононов