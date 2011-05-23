В Пушкине подходит к концу фестиваль "Мотостолица"

Пробег посвятили 313-летию со дня основания Царского села.

На территории Северной столицы завершается Мультиформатный технический фестиваль "Мотостолица". На этот раз мероприятие проходило в Пушкине, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Город был выбран неслучайно: 125 лет назад здесь состоялись первые мотогонки в стране. Кроме того, фестиваль приурочили к 313-летию со дня основания Царского Села. В честь торжественной даты прошёл мотопробег через памятные места царской резиденции и возложение цветов к мемориалу погибшего советского летчика Бухтеева.

Финишировали участники в Буферном парке. В конце маршрута их ждала насыщенная развлекательная программа, в частности, экстрим шоу "Шар смелости", в ходе которого мотокаскадёры продемонстрировали опасные трюки на большой скорости, находясь внутри замкнутой сферы.

Ранее мы сообщили о том, что в Царском Селе прошло дефиле, посвящённое путешествию путешествие великого князя Николая на Восток.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)