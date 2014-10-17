В Царском Селе прошло дефиле, посвящённое путешествию путешествие великого князя Николая на Восток

Событие состоялось в рамках проекта "Ассоциации".

В воскресенье, 25 июня, в Царском Селе состоялся показ мужской и женской одежды в рамках проекта "Ассоциации". Дефиле было посвящено путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) на Восток. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Представленная гостям мероприятия одежда была создана четырьмя модельерами из Северной столицы. По словам директора ГМЗ "Царское Село" Ольги Таратыновой, изначально показ должен был быть посвящён восточным странам и культуре в целом, но организаторы вспомнили, что в 1890-х годах состоялось путешествие царевича, и эти события было решено объединить в одно дефиле.

Проект "Ассоциации" проходит в Царском Селе каждый год. В 2024-ом дефиле готовятся провести в Александровском парке.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"