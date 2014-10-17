Директор Молодежного театра на Фонтанке оценила поддержку негосударственных театров

Ольга Романецкая уточнила, что подобная инициатива осуществляется только в городе на Неве.

Решение о предоставлении субсидий 26-ти негосударственным театрам Северной столицы на постановку спектаклей является важной инициативой. Такое мнение выразила директор Санкт-Петербургского молодёжного театра на Фонтанке Ольга Романецкая в беседе с изданием "Петербургский дневник".

Руководитель подчеркнула, что негосударственные учреждения занимают значимое место на театральной карте города и отвечают стандартам высокой культуры Петербурга. Таким образом, поддержка оказывается не только театрам, но и бренду города как культурной столицы. Также Романецкая уточнила, что подобная инициатива осуществляется только в городе на Неве.

Негосударственные театры есть разные – и большие, и небольшие – они все важны. На их спектаклях выросло не одно поколение зрителей. Я считаю, что поддержка негосударственных театров является развитием бренда Санкт-Петербурга, прежде всего. Ольга Романецкая, директор Санкт-Петербургского молодёжного театра на Фонтанке

Ранее мы сообщили о том, что председатель комитета по культуре Петербурга рассказал о главных направлениях работы ведомства после пандемии.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)