Более 100 млн рублей получат частные театры Петербурга

Правительство Петербурга выделит более 100 млн рублей на субсидии для частных театров. На эти средства смогут увеличить количество показов спектаклей из актуального репертуара и заняться созданием новых постановок.
В прошлом году сумма поддержки суммарно составила 98,6 млн рублей. Больше всего денег получили театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова — 17,1 млн рублей и Студия–театр Бызгу — 11,5 млн рублей. Последнюю основали выпускники мастерской Сергея Бызгу в РГИСИ летом 2022 года. Деньги, полученные от комитета по культуре, помогли молодому театру поставить два спектакля.
Ранее в 2023 в Петербурге хотят увеличить финансирование туризма. Согласно документу, теперь появится возможность финансовой поддержки туризма из бюджета города.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все