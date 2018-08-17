Председатель комитета по культуре Петербурга рассказал о главных направлениях работы ведомства после пандемии

Приоритетными задачами ведомства сейчас выступает обеспечение досуга подрастающего поколения, правильная система ориентиров и развития навыков у молодых людей

Управление культурной жизнью в Северной столице осуществляет городской комитет по культуре, который является нетипичным органом власти. О том, как проходит работа в современных условиях, рассказал председатель комитета Фёдор Болтин в интервью изданию "Вечерний Санкт-Петербург" .

Руководитель подчеркнул, что комитету подведомственны 120 учреждений, 50 из которых специализируются на детском дополнительном образовании. Приоритетными задачами ведомства сейчас выступает обеспечение досуга подрастающего поколения, правильная система ориентиров и развития навыков у молодых людей, подчеркнул Болтин. Также комитет осуществляет кураторство крупные училища и учреждения среднего образования, в частности, Академия танца Бориса Эйфмана, Хоровое училище имени М.И. Глинки, Музыкально-педагогическое училище, Техникум библиотечных и информационных технологий.

Среди наших организаций есть и масштабные музейные комплексы —Музей истории Санкт-Петербурга на территории Петропавловской крепости, Исаакиевский собор, храм Спас-на-Крови, ГМЗ "Гатчина", есть и театры — от больших, как Михайловский, до "Приюта комедианта", небольшого по размеру, но очень важного в жизни города. Кроме того, у нас в ведении находятся библиотеки. Фёдор Болтин, председатель комитета по культуре Петербурга

Чиновник отметил, что годы пандемии способствовали развитию дистанционных инструментов управления культурными событиями. Горожане активно подписываются на онлайн-платформы, смотрят кино и сериалы дома, в связи с чем популярность многих учреждений падает.

Наша задача заключалась в том, чтобы поддерживать учреждения в хорошем состоянии и помочь им вернуть зрителей и посетителей. В споре о том, что лучше − офлайн или онлайн, победителя нет. Но есть некоторые цифры. Например, в библиотечной сфере эта пропорция составляет 50/50: 50% очных обращений и 50% заочных, которые мы получаем через сервисы электронных библиотек и через городской портал библиотек. То же самое мы видим и по статистике продаж билетов через онлайн-платформы. Фёдор Болтин, председатель комитета по культуре Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в акции "Ночь музеев" приняли участие 50 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба комитета по культуре