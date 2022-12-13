Горожане посетили более 120 музеев.

В акции "Ночь музеев" приняли участие 50 тыс. петербуржцев. Это новый рекорд города, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Жители Северной столицы за ночь побывали в 120 музеях города. Самым большим спросом пользовались мероприятия в саду Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Там побывали более 7,7 тыс. горожан. Вторую строчку в рейтинге популярных локаций заняла Капелла, которую посетили 6 тыс. горожан. Тройку замкнул Военно-морской музей, который принял 4 тыс. посетителей.

Концертом в Большом зале Филармонии наслаждались более 11 тыс. зрителей, Артиллерийский музей посетили 8,6 тыс. горожан, а Музей железных дорог России – 8,1 тыс.

В прошлом году участниками программы стали 105 музеев и различных учреждений. Их посетили 30 тыс. жителей.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Ночь музеев. Санкт-Петербург